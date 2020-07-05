Melikgazi'deki kurban satış yerleri için başvurular başlıyor - Son Dakika

Yaklaşan Kurban Bayramı için Melikgazi ilçesinde kurulacak kurban satış yerleri için başvurular yarın başlıyor.

Serkent ve Beştepeler'de kurulacak satış yerleri bu yıl yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları ve sağlığı doğrultusunda düzenlenecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kurban satış yerlerinde tüm sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edileceğini belirtti.

Kurbanlık satışı için yer isteyenlerin 14 Temmuz'a kadar gerekli belgelerle belirlenen zabıta karakollarına başvuru yapması gerektiğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Beştepeler mevkisinde kurulacak olan küçükbaş hayvan pazarında satış yapmak isteyen besiciler, Hunat Zabıta Karakolu'na şahsen başvuracaklar. Serkent Mahallesi'nde küçükbaş ve büyükbaş satışı yapmak isteyen vatandaşlarımız ise Yıldırım Beyazıt Zabıta Karakolu'na başvuru yapacak. Kurban satış yerlerine girişte, kurbanlık hayvanların kulak küpesi, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu, nakil belgesi kontrol edilecek. Kulak küpesi ve belgesi olmayan hayvanların kurban pazarlarına girişine izin verilmeyecek. Hayvan satış yerlerine yerleşim İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimi ile gerekli belgelerin eksiksiz olması şartıyla 15 Temmuz'da saat 09.00 itibariyle başvuru sırasına göre yapılacak."