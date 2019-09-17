Son Dakika Haberleri: Melikgazi'den Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne Destek
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Melikgazi'den Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne Destek

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak spor ve sporcunun destekçisi olduğunu hatırlatarak, Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne nakdi yardım yapılacağını söyledi.

Melikgazi'den Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne Destek, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor ve sporcunun destekçisi olduğunu hatırlatarak, Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne nakdi yardım yapılacağını söyledi.


Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılarından son derece memnun olduklarını belirten Dr. Mustafa Palancıoğlu, salon sporlarının destekleyicisi olarak her zaman yatırım yapmakta olduklarını özellikle bedensel engelli kulüplerine ayrı bir hizmet ve destek sağladıklarını kaydetti.


Melikgazi Belediye Meclis kararı ile Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılacağını ifade eden Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:


"Melikgazi Belediyesi yapmış olduğu her çalışmasında mutlaka eğitime ve spora katkı sağlamaktadır. Spor ve sporcunun destekçisi bir belediye olarak ilkemiz seyirci değil sporcu yetiştirmektedir. Bu nedenle ilçenin parklarında spor aletleri, açık alan basketbol sahaları, açık alan fitness aletleri bulunmaktadır. Aynı şekilde amatör kulüplere de her türlü imkanlar yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneğimize 2019-2020 sezonu spor faaliyetleri için Belediye Meclis Kararı ile nakdi yardım yapılacaktır. Bu spora, sporcuya yapılan bir hizmettir." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:06 Kaynak: İHA
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