Melikgazi Belediyesinden engelli sporculara nakdi destek - Son Dakika

Melikgazi Belediyesinin eylül ayı meclisinde aldığı kararla Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne nakdi yardım yapılacağı bildirildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, spor kulübünün çok başarılı işlere imza attığını belirtti.

Özellikle bedensel engelli spor kulüplerine ayrı bir hizmet ve destek verdiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübüne 2021-2022 sezonu spor faaliyetleri için belediye meclisi kararı ile nakdi yardım yapacağız. Bu, spora, sporcuya yapılan bir hizmettir. Engelli olmak spor yapmaya engel değildir. Bu sporcularımız gayretleri ile topluma örnek oluyor. Biz de belediye olarak azimli ve son derece disiplinli bir takım olarak başarılarını destekliyoruz, destekleyeceğiz."

Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ise Melikgazi Belediyesinin adını sponsorluk olarak kullandıklarını, hem sporcu hem de engelli yöneticiler yetiştirdiklerini belirtti.

Ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Şahin, Palancıoğlu'na ve belediye meclisi üyelerine teşekkür etti.