Melikgazi'den çarşıya yeni sosyal tesis - Son Dakika

İlçede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yeni hizmetler üretmeye devam eden Melikgazi Belediyesi, Hunat Mahallesi'nde atıl ve boş halde bulunan 5 katlı binayı eğitim ve sosyal hayata kazandıracak.

Eski binanın bakım, onarım ve yenileme çalışmasından sonra akıl küpü çalışma istasyonu veya kütüphane olarak hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hunat Mahallesinde Nazmi Toker Caddesi üzerinde bulunan Çözüm Dershanesi binasını satın aldık. Burayı sosyal ve kültür merkezi yapacağız. Yenileme çalışmalarımızdan sonra binayı yeni haliyle eğitim ve sosyal çalışmaların merkezi yapacağız. Burayı vatandaşlarımızın ihtiyacına göre farklı türde bir yer yapacağız. Kafesinden, dinlenme yerlerine ve kitap okuma yerlerine kadar renkli güzel bir mekan olacak. Dolayısıyla şehir merkezi canlanmış olacak. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ