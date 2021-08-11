Üye Girişi
Melikgazi'den Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği - Son Dakika

Melikgazi'den Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

11.08.2021 15:02
Melikgazi'den Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği, System.String[]

Melikgazi Belediyesi gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hastalarına 175 adet glütensiz gıda paketi dağıttı.

Melikgazi Belediyesi gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hastalarına 175 adet glütensiz gıda paketi dağıttı.

Sosyal belediyecilik gereği çölyak hastalarının yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Gluten hassasiyeti nedeniyle özel bir diyet programı uygulaması gereken çölyak hastası ailelerimize, 175 adet gıda paketi dağıttık. Melikgazi'mizde yaşayan her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çölyak ile yaşamak hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimidir. Çağımızın yeni hastalıklarından biri. Endüstriyel ve genetiği değiştirilmiş ürünlerden sonra belli bir yaştan sonra da çölyak hastalığına yakalanabiliyorlar. Sağlıklı organik ürünler tüketmek lazım. Beslenmemize dikkat edersek birçok rahatsızlıktan kurtuluruz. Allah herkese sağlık versin. Tüm belediyeler olarak Çölyak hastalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Allah herkese sağlık, şifa versin. Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya'ya da bu hastalıkla mücadele edenlerin yanında olduğu için teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'den Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
Melikgazi'den Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
Melikgazi'den Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
Melikgazi'den Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
Melikgazi'den Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Mevla, Diyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi'den Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karadeniz dehşeti yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreye geldi 16:29 Karadeniz dehşeti yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreye geldi Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! 16:15 Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen mültecilere ait görüntü 2018 yılına ait çıktı 16:02 Merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen mültecilere ait görüntü 2018 yılına ait çıktı
Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı 15:49 Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi! 15:25 Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi! Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? 15:14 Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?
Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü 15:04 Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü Yurt dışından gelenler artık otellerde karantinaya alınıyor! Günlük 2 bin lirayı bulan ücretlere tepki var 14:15 Yurt dışından gelenler artık otellerde karantinaya alınıyor! Günlük 2 bin lirayı bulan ücretlere tepki var

Son Dakika Haberleri
16:36 St. Johnstone maçı öncesi Fatih Terim'den kritik toplantı: Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum
16:28 Karadeniz dehşeti yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreye geldi
16:15 Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!
16:07 Premier Lig'de forma giymek istiyen Ozan Tufan, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düştü!
16:02 Merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen mültecilere ait görüntü 2018 yılına ait çıktı
15:48 Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı
15:31 Bomba dayak iddiası! Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü
15:25 Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi!
15:14 Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?
15:09 Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak
St. Johnstone maçı öncesi Fatih Terim'den kritik toplantı: Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum St. Johnstone maçı öncesi Fatih Terim'den kritik toplantı: Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum         
16:37
Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da dumanlar yükseldi: Bu yangın tehlikeli Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da dumanlar yükseldi: Bu yangın tehlikeli         
16:21
Premier Lig'de forma giymek istiyen Ozan Tufan, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düştü! Premier Lig'de forma giymek istiyen Ozan Tufan, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düştü!         
16:07
8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı         
15:59
Bomba dayak iddiası! Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü Bomba dayak iddiası! Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü         
15:32
Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi         
15:25
Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak         
15:09
Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu! Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu!         
14:54
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti         
11:57
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 16:40:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Melikgazi'den Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement