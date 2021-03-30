Melikgazi'den Demokrasi Mahallesi'ne yeni bir sosyal tesis - Son Dakika

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların daha nezih ve huzurlu ortamlarda zaman geçirmeleri için faaliyetlerine devam eden Melikgazi Belediyesi Demokrasi Mahallesi'ne modern bir sosyal tesis kazandırıyor.

Melikgazi ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere, yeni sosyal alanlar kazandırıyoruz. Melikgazili hemşerilerimin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla sosyal tesis inşaatı çalışmalarına hız verdik. Demokrasi Mahallemizin bir sosyal tesis ihtiyacı vardı. Yapacağımız çalışmalar sayesinde yaz sonunda mahallemizde çok ciddi şekilde gelişme ve güzelleşme olduğu net bir şekilde görülecek. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların daha nezih ve huzurlu bir ortamda zaman geçirmeleri adına bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir. İlçe genelinde hayata geçirdiğimiz sosyal tesisler ve yaşam alanları ile ilçemize farklı bir vizyon katacağız. Sosyal tesis içerisinde akıl küpü çalışma istasyonu, MELMEK atölyeleri, çocuk oyun alanları, kafeterya, fitness salonu ve servis mekanları bulunacak. Gençlerin bir arada ders çalışmalarına imkan verecek akıl küpü çalışma istasyonunda tek kişilik çalışma alanları, çoklu çalışma alanları bilgisayar destekli çalışmalara imkan tanıyan alanlar, çay-kahve mola köşeleri yer alacak. Gençlerin rahat konforlu bir alanda ders çalışmaları sağlamak için güzel bir mekanı mahallemize kazandıracağız. Şimdiden Demokrasi Mahallemize ve Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim." dedi. - KAYSERİ