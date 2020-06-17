Melikgazi'den eğitim ve kültür hayatına 2 proje daha
Melikgazi Belediyesi, ilçede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yeni hizmetler üretmeye devam ediyor.
Melikgazi Belediyesi, ilçede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yeni hizmetler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Köşk ve Yıldırım Beyazıt Mahallesinde atıl halde bulunan Türk Telekom binaları bakım onarım ve yenileme çalışmasından sonra akıl küpü çalışma istasyonu veya kütüphane olarak hizmet vermeye başlayacak.
Köşk Mahallesinde bulunan Türk Telekom hizmet binasını yerinde inceleyerek yapılacak olan çalışmaları yetkililerle istişare eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Telekom ile anlaştık. Binanın bir kısmını biz kiraladık. Burayı inşallah bir sosyal tesis yapacağız. Yakında bir anket yaparak mahallenin ihtiyacına göre burayı farklı türde bir yer yapacağız. Bir tanesi çocuklara yönelik oyuncak evi ve masal kütüphanesi. İkincisi gençlere yönelik kütüphane. Üçüncüsü de kadınlarımıza yönelik bir tesis olabilir. Köşk Mahallesi'nde böyle bir yere ihtiyaç vardı. İnşallah kısa zaman içinde bu ihtiyacı da gidereceğiz. Aynı şekilde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Telekom'un binası içinde sosyal ve kültürel çalışmalarımızı başlattık. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 12:15 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Melikgazi'den eğitim ve kültür hayatına 2 proje daha - Son Dakika
Son Dakika Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi