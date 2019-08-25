Son Dakika Haberleri: Melikgazi'den eğitime bir destek daha
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Melikgazi'den eğitime bir destek daha

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi sınırları içerisinde yer alan ilkokullarda eğitim gören öğrencilerden ihtiyacı olanlara verilmek üzere ihale ile kırtasiye ve okul çantası alınacağını söyledi.

Melikgazi'den eğitime bir destek daha, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi sınırları içerisinde yer alan ilkokullarda eğitim gören öğrencilerden ihtiyacı olanlara verilmek üzere ihale ile kırtasiye ve okul çantası alınacağını söyledi.


Melikgazi sınırları içerisinde 75 ilköğretim okulu bulunduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, kırtasiye ve okul çantası verilecek öğrencilerin okul idarecileri ve okul aile birliğince belirlendiğini kaydetti.


Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:


"Melikgazi Belediyesince her yıl kırtasiye ve okul çantası yardımı yapılmaktadır. Bu yardım listesini okul idarecileri belirlemekte ve bizde bu listeye göre malzeme alıp ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere okul idarecilerine teslim edeceğiz. Dolayısıyla hem malzeme dağıtımında hem de öğrenci belirleme de belediye olarak hiçbir çalışmamız olmamaktadır. Toplum içerisinde sosyal dengeyi sağlamak ve eğitimde başarıyı artırmak amacıyla yaptığımız bu çalışma vatandaşlarımız tarafından takdir toplamaktadır. Amacımız hayırseverleri teşvik etmektir. Melikgazi Belediyesi gerçekleştirmiş olduğu eğitim ve öğretim yatırımları ile bir eğitim dostu olduğunu kanıtlamıştır. Bütün öğrencilere derslerinde başarılar diliyoruz. 'Geleceğe yapılan yatırım eğitimden geçer.' Bu ilke ile yardım ve yatırımlarınız devam edecek." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:46 Kaynak: İHA
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