Melikgazi'den eğitime destek - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait eski Mimarsinan Belediyesi'nin zemin katını bedelsiz olarak Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne okul olarak tahsis etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye hizmet binası olarak hizmet veren yapının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine kendilerine tahsis edildiğini belirtti.

Eğitime büyük önem verdiklerini bunun için eğitime katkı sağlayacak her projeyi ve talebi değerlendirdiklerini ifade eden Palancıoğlu, Belediye Meclisi'nin oybirliğiyle verilen karar doğrultusunda binanın 10 yıllığına okul olarak hizmet vereceğini aktardı.