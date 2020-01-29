Melikgazi'den futbola büyük katkı - Son Dakika
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Melikgazi'den futbola büyük katkı

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Belediyesi Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Melikgazi Belediyespsor işbirliğinde, yetenek seçimi ve yetenekli sporcuların Türk futboluna kazandırılması amacıyla protokol imzalandı.

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Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Belediyesi Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Melikgazi Belediyespsor işbirliğinde, yetenek seçimi ve yetenekli sporcuların Türk futboluna kazandırılması amacıyla protokol imzalandı.


Gençleri toplumsal hayata kazandırmak için bir çok proje hayata geçireceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Spora olan desteğimiz bu protokol ile yine devam edecek. Gençlerimizi sosyal medyadan uzak tutarak topluma yararlı bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm yaş gruplarında çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması ve dostluk ve kardeşliğin önemini vurgulamak istiyoruz. Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerine iyi birey ve iyi bir vatandaş olmalarına katkıda bulunmak istiyoruz. TÜFAD'a ve spora vereceğimiz destek gençlerimizin kazanılması noktasında çok önemli. Eğer biz gençleri kaybetmek istemiyorsak spor, sanat, kültür, müzik, gibi alanlarda çalışmalar yapmamız lazım. Belediyeler olarak desteklerimizi sürdürecek birçok faaliyeti hayata geçireceğiz." dedi.


Spora ve sporcuya olan katkılarımız devam edecek


Melikgazi'de spora yetenekli gençler için bir spor okulu da kuracaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:


"Yetenekli çocukların yetiştirileceği profesyonel gençleri eğitmek için birçok branş için spor okulu açacağız. İnşallah spor lisesi projemizi kısa zamanda hayata geçireceğiz. Yetenekli çocuklara imkanlar verip ellerinden tutacağız. Spora emeği geçenlere teşekkür ederim. Liseler arası turnuvalar düzenleyeceğiz. Burasının sporda ses getirecek bir kurum olacağını düşünüyorum. İmzaladığımız protokolün hayırlara vesile olmasını dilerim." - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
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