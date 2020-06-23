Melikgazi'den gençlere 6 adet çalışma istasyonu - Son Dakika

Melikgazi'den gençlere 6 adet çalışma istasyonu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü adı altında hem dershane hem kütüphane gibi işlevi olan 6 tane çalışma istasyonunu hayata geçirecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü adı altında hem dershane hem kütüphane gibi işlevi olan 6 tane çalışma istasyonunu hayata geçirecek.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı


Akıl Küpü Çalışma İstasyonları hakkında bilgi veren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Gençlerimize önem veriyor onları mutlu etmek için projeler üretiyoruz. Danişment, Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesislerimizde teknoloji atölyeleri ve akıl küpü çalışma istasyonlarını açıyoruz. İldem Cumhuriyet, Gökkent, TOKİ Sosyal Tesisi, Danışment Gazi, Belediye Binası ve Köşk Mahallesi olmak üzere tam 6 tane akıl küpü çalışma istasyonu projelerimiz var. Gençlerin bir arada ders çalışmalarına imkan verecek olan Akıl Küpü Çalışma İstasyonlarında tek kişilik salonlar, çoklu çalışma ortamları, okuma salonları, bilgisayar odaları, çay ve kahve mola köşeleri yer alacak. Bu istasyonlar gençlerin rahat ve konforlu bir ortamda ders çalışmalarını sağlayacak. Birçok işlevi olan, gençlerimizi mıknatıs gibi çekecek çok güzel imkanların sunulduğu bu tesislerimizle gençlerimizi mutlu edeceğiz. Keyifli vakit geçirecekleri ortamları hazırlayıp onların hizmetine sunacağız" dedi.


Çocuklara ve gençlere sözde değil özde hizmetler verileceğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalar ile yine referans olacaklarını söyledi. - KAYSERİ

Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi'den gençlere 6 adet çalışma istasyonu - Son Dakika

Son Dakika

10:06 Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 14:34 Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 14:09 Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
15:10
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
15:09
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
14:40
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
14:40
Frikiklere aldırış etmeyen güzel golfçüden cesur sözler: İç çamaşırsız oynamayı seviyorum
14:35
İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti
14:31
Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
14:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 15:36:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Melikgazi'den gençlere 6 adet çalışma istasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]