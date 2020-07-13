Melikgazi'den Hırka-i Şerif Camii yapımına destek - Son Dakika

Melikgazi'den Hırka-i Şerif Camii yapımına destek

Melikgazi Belediyesi Demokrasi Mahallesinde yapımı devam eden Hırka-i Şerif Cami inşaatına destek olarak caminin çatısı ve kubbelerini yapacak.

Melikgazi Belediyesi Demokrasi Mahallesinde yapımı devam eden Hırka-i Şerif Cami inşaatına destek olarak caminin çatısı ve kubbelerini yapacak.

"Metro hatlarındaki kesinti" iddiasına bakanlıktan yalanlama geldi
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi


Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, " Altyapı ve üstyapı gibi çalışmalarının yanı sıra milli ve manevi duygulara sahip çıkacak çalışma ve projeler üretmek belediyelerinden en önemli görevlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl içerisinde Melikgazi Belediyesi olarak ilçede cami inşaatı, camilerde WC ve abdesthane inşası, tarihi camilerin restorasyon çalışması, camilerde halı yenilenmesi, kuran kursu inşası ve tüm camilerde temizlik ila çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Melikgazi İlçe Müftülüğü'nün Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde yapımı devam eden Hırka-i Şerif Cami inşaatına destek sağlayacağız. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.


Hırka-i Şerif Cami inşaatına katkı sağlanacağını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ihtiyacı olan camilerde şadırvan yapımına da başladıklarını söyledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi'den Hırka-i Şerif Camii yapımına destek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:41 Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı 20:30 Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi 19:21 David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı
20:41
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
20:30
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
20:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
19:21
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 21:16:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Melikgazi'den Hırka-i Şerif Camii yapımına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]