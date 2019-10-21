Melikgazi'den İldem'e yeni alternatif yol

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem Bölgesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yer alan yol çalışmasını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Yeşilyurt Mahallesi'nde yeni bir yol çalışması ile ulaşımı daha etkin ve seri hale getireceklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu konu ilgili olarak şunları söyledi:



"İldem Bölgesi Yeşilyurt Mahallesi'nde toplam uzunluğu 2 bin 200 metre, genişliği ise 25 metre olan yeni bir yol çalışması gerçekleştiriyoruz. Şehir içi alternatif yollara büyük önem veriyoruz. Çift gidiş-geliş olan bu yol ile bu bölgede trafik rahatlayacak ve seri hale gelecektir. Yeşilyurt 2357. Sokak ile Göktürkler Sokağı arasında bağlantı yolu olacak bu yol ile ticaret akışı da hızlanacak, yakıttan ve zamandan da tasarruf sağlanacak. Vatandaşlarımıza yeni yolun hayırlı olmasını dilerim."



Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem bölgesinin yeni bir yerleşim yeri olması sebebi ile ulaşım ağını önemsediklerini ve bu yolun yılsonunda tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. - KAYSERİ