Üye Girişi
Melikgazi'den öğrencilere geri dönüşüm eğitimi - Son Dakika

Melikgazi'den öğrencilere geri dönüşüm eğitimi

17.08.2021 11:37
Melikgazi'den öğrencilere geri dönüşüm eğitimi, System.String[]

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde 4. sınıf öğrencilerine geri dönüşüm konusunda eğitim verdi.

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde 4. sınıf öğrencilerine geri dönüşüm konusunda eğitim verdi.

Eğitimde çocuklara geri dönüşümün önemi, geri dönüşümün çöp olamadığı, çöp olarak bilinen atıkların geri dönüşüm sayesinde tekrar kullanılabilir hale getirildiği, ülke ekonomisine bu sayede katkıda bulunulduğu ve atıkların nasıl toplanması gerektiği, nelerin geri dönüşüm olarak kullanılabileceği anlatıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile şu açıklamalarda bulundu; "Geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırarak toplanan çöplerin nasıl ve hangi işlerden geçirildiğini öğrenciler yerinde bizzat izledi. Doğa kirlenmesi, atıkların yeniden kullanımı, hammaddelerin israfının önlenmesi gibi konular çok önemlidir. Bahçe Kreş Okulu 4. sınıf 45 öğrenci ile geri dönüşüm eğitim tesisimizi ziyarete geldiler. Öğrencilerimize eğitim salonumuzda geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilgiler verip, sergi salonumuzda geri dönüşüm aşamalarını görsel olarak uygulamalı anlattık. Bugünün çocuklarının yarının ebeveynleri oldukları bilinci ile çocuklarımızı in sıfır atık farkındalığını artması için eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, çocuklara bu yaşta bu eğitimlerin verilmesi noktasında çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi. - KAYSERİ

Melikgazi'den öğrencilere geri dönüşüm eğitimi
Melikgazi'den öğrencilere geri dönüşüm eğitimi
Melikgazi'den öğrencilere geri dönüşüm eğitimi

Melikgazi Belediyesi, geri dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi'den öğrencilere geri dönüşüm eğitimi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

4. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti 12:23 4. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı 12:20 Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı 12:07 Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı
4. doz aşı yaptıracaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin 11:54 4. doz aşı yaptıracaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu 11:42 Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık 11:37 Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık
Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi 11:10 Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı 10:10 Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı

Son Dakika Haberleri
12:31 Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı
12:22 4. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti
12:21 Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli
12:20 Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı
12:09 Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi
12:07 Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı
11:42 Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı
11:41 Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu
11:36 Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık
11:21 Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Galatasaraylı oyuncu Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde
Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı         
12:32
Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli         
12:21
Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi         
12:10
Esenyurt'ta ailesine bıçak çeken şahsı, komşuları sokak ortasında dövdü Esenyurt'ta ailesine bıçak çeken şahsı, komşuları sokak ortasında dövdü         
11:56
Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı         
11:42
Kötü kokuya dayanamayan komşular ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular Kötü kokuya dayanamayan komşular ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular         
11:42
Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı         
11:14
ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi         
10:40
Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı         
09:29
Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı         
08:42
Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu         
08:00
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
07:58
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz         
17:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 12:35:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Melikgazi'den öğrencilere geri dönüşüm eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement