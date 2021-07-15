Melikgazi'den yeni kurban pazarına ücretsiz ulaşım - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Mahallesinde yeni kurduğu Kurbanlık Satış Yeri'nin hazır olduğunu ve kurbanlık satışlarının başladığını hatırlattı. Belediye, kurban Pazar yerine ulaşım için ücretsiz servis imkanı başlattı.

Kayserilileri yeni Kurban Pazarında ağırlamak istediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yine bir Kurban Bayramı daha yaklaşıyor. Kurban Bayramı'nda en önemli hizmetimiz Melikgazi Belediyesi olarak kurban pazarımız ve oradaki kesim noktalarıdır. Yeni yerimiz Mimarsinan'da hemen Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nin arkasında. Tüm vatandaşlarımızı en kısa zamanda kurbanlarını almak üzere buraya bekliyoruz. Kurban satış yerimize ulaşmak için, ücretsiz servis imkanı sunuyoruz. 16 Temmuz ve 20 Temmuz arası saat 10.00 ile 18.00 arası servislerimiz ücretsiz olarak hizmetinizdedir. Sivas Caddesi ve Malatya yolu üzerinden ya da yeni viyadükten geçerek hızla ulaşabileceğiniz bir konumda. Çok düzenli, temiz organize olmuş bir alanda kurbanlık satışları başladı ve devam ediyor. Dolayısıyla en kısa zamanda sizleri kurban pazarında ağırlamak istiyoruz. İnşallah yaptığımız ibadetler kabul olur. Cenab-ı Allah nezdinde bu kurbanı da güzel bir şekilde kazasız belasız geçiririz. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Her saat başı pazar yerine gidecek servis güzergahlarımız, İldem Pazar Yeri, TOKİ Melikgazi Sosyal Tesis Önü, Alparslan Parkı Önü, Hunat Zabıta Karakolu Önü, Kayseri Lisesi Selahattin Hamamı Önü" dedi. - KAYSERİ