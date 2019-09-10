Son Dakika Haberleri: Melikgazi'den yerli ve organik üretime destek
Son Dakika Güncel Haber

Melikgazi'den yerli ve organik üretime destek

1 saat önce

Vatandaşların kışlık ihtiyaçlarının karşılandığı Melikgazi 'Salça Günleri' vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Melikgazi'den yerli ve organik üretime destek, System.String[]

Vatandaşların kışlık ihtiyaçlarının karşılandığı Melikgazi 'Salça Günleri' vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.


Mimarsinan Mahallesi Evliyalar Parkında salça kaynatan vatandaşları ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, alanda satışı yapılan domateslerin Gesi Güzelköy'de yetiştiğini, böylece yerli ve organik üretime destek olduklarını vurguladı.


Yerel tarıma destek olmak için belediye olarak çiftçinin yanında olduklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Salçalık satın almak isteyen vatandaşlarımız için alanda Gesi Güzelköy'de yetişen domatesleri satışa sunduk. Bu domatesler yerli ve organik. Salça Günleri'mizde Melikgazililer zahmet çekmeden kışlık hazırlıklarını yapıyorlar. Hem de vatandaşlarımızın bu etkinliklerle birlik ve beraberliği pekişiyor. Vatandaşlarımız yüzde yüz doğal fidelerden yetişen domatesleri alanda kendi gözleri görerek alıp kullanıyor. Bu domateslerle kışlık hazırlıklar kapsamında salçalar yapılıyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Böylelikle organik ürünlere olan ilgiyi daha da artırmış olduk. Bu vesile ile yoğun emek gerektiren bu uğraşıyı günümüze kadar taşıyan vatandaşlarımıza hazırladıkları ürünleri Rabbim ağız tadıyla yemeyi nasip etsin." dedi.


Salça kaynatma günlerinin 24 Eylül'de son bulacağını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları kaydetti:


"Biz belediye olarak vatandaşlarımıza alanı tahsis ediyor, bu işler için gerekli olan kazan, tuz ve bulaşık deterjanı veriyoruz, aynı zamanda ücretsiz domates ve biber çekme makinasını da alanda hazır bulunduruyoruz, sunduğumuz hizmetlerden herhangi bir ücret talebimiz yoktur. Tüm Melikgazili hemşehrilerimi salça günlerine bekliyoruz."


Salça gülerine katılmak isteyen vatandaşlar, (0 352) 252 16 75 telefon numarası ve 0541 387 2522 cep telefon numarasından rezervasyon yaptırabilirler. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu'yu atadı
Bankalardaki altın hesapları rekor seviyeye ulaştı Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'güvenli bölge' çıkışı İş adamı, eşinin kendisinden habersiz üretim yaptığını öğrenince boşanma davası açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:11:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melikgazi'den yerli ve organik üretime destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]