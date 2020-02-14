Melikgazi en çok emlak alım satımı yapılan 18. ilçe - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılında en çok emlak alım ve satımı yapılan ilçeler arasında Melikgazi ilçesinin 18. sırada olduğunu söyledi.



Tarafsız, yerinde ve zamanında yatırım ve hizmetler ile sağlık, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif gibi çok farklı alandaki çalışmaları sonucu ilçenin taşınmaz malların mülk değerinin arttığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçenin bir cazibe merkezi konumunda bulunduğunu, bunun bir tesadüf değil, belediye çalışmalarının bir sonucu olduğunu kaydetti.



2019 konut satışları değerlendirmesinde Melikgazi'nin Türkiye'de en çok emlak alım ve satımı yapılan 18'uncu ilçe olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi, Türkiye'de en çok emlak alım ve satımı yapan 18'inci ilçesi olmuş ve büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu veriler bir bakıma belediye çalışmalarının yerinde, zamanında ve doğru olarak yapıldığının da bir ifadesidir. Geleceği şimdiden yaşayan Melikgazililer, Melikgazi Belediye yatırımlarının nimetini görmektedirler. Melikgazi ilçesinde mülkü olmayanlarda Melikgazi'den bir mülk sahibi olabilmek için adeta yarışmakta. Bizlere bu gururu ve mutluluğu yaşatan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, onlara layık olabilmek için güler yüzlü ekibimiz ile gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi. - KAYSERİ