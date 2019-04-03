Son Dakika Haberleri: Melikgazi Hizmet Binası Spor Merkezi'nde Kayıtlar Devam Ediyor

Melikgazi Hizmet Binası Spor Merkezi'nde Kayıtlar Devam Ediyor

36 dakika önce

Melikgazi Belediyesi Hizmet Binasında; genişletilen ve yenilenen Kültür Merkezindeki spor salonuna kayıtların devam ettiği bildirildi.

Melikgazi Hizmet Binası Spor Merkezi'nde Kayıtlar Devam Ediyor, System.String[]
Melikgazi Belediyesi Hizmet Binasında; genişletilen ve yenilenen Kültür Merkezindeki spor salonuna kayıtların devam ettiği bildirildi.

Genişletilen ve yenilenen spor merkezinde ayrıca sauna yapıldığını belirtilerek haftanın 6 günü hizmet vereceği spor merkezinin hanımlara ve erkeklere özel günler tahsis edildiğini kaydetti.

Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri erkekler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ise kadınlara olmak üzere tahsis edildiğini hatırlatılan açıklamada, Kayıtların 252 13 33 nolu telefon ile yapılabileceğini gibi bizzat Kültür Müdürlüğü SPOR birimine müracaat edilmesi gerektiğini ifade edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:17 Kaynak: İHA

Melikgazi, Güncel
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