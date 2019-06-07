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Melikgazi Hizmetleri ile Her An Her Yerde

27 dakika önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Alparslan Mahallesi H.Mehmet Çorakcı Camisinde Cuma namazı sonrası mahalle halkı ve esnaflar ile sohbet etti.

Melikgazi Hizmetleri ile Her An Her Yerde, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Alparslan Mahallesi H.Mehmet Çorakcı Camisinde Cuma namazı sonrası mahalle halkı ve esnaflar ile sohbet etti.

Melikgazi Belediyesi örnek ve referans belediye olmasının en önemli nedeninin semtler arasında ayrım yapmadan hizmet ve yatırım gerçekleştirilmesinden kaynaklandığı belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu " Alparslan Mahallemiz günden güne gelişen ve tüm alt yapısı ile imarlaşan bir semttir. Her hafta gerçekleştirdiğimiz Cuma programlarımız sayesinde semtlerimizdeki eksiklikleri görüyor, çalışmalarımızı yerinde inceliyor, halkımızla ve esnaflarımızla istişarelerde bulunuyoruz.H.Mehmet Çorakcı Camii'nde mahallemizin güzel insanları ile hep birlikte Cuma namazımızı eda ettik. Bayramlarını kutladık. Alparslan mahallemizde yapılacak olan çalışmalar hakkında esnaf ve Vatandaşlarımızla istişare ettik. Mahallemizde kaldırım çalışması çevre düzenlemesi ve yeni yapılacak yolar ve imarlaşma mahallemizi daha da cazibe merkezi yapacaktır. Bu yapılacak olan hizmetlerimiz mahalle halkına hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:05 Kaynak: İHA
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