Melikgazi İlçe Müftüsü Polat'tan veda ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi İlçe Müftüsü Polat'tan veda ziyareti - Son Dakika

Melikgazi İlçe Müftüsü Polat'tan veda ziyareti

7 saat önce

43 yıllık hizmet hayatını tamamlayarak emekli olan Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek vedalaştı.

Melikgazi İlçe Müftüsü Polat'tan veda ziyareti, System.String[]

43 yıllık hizmet hayatını tamamlayarak emekli olan Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek vedalaştı.


"Bu mesleği icra edenler için emeklilik aslında kağıt üzerinde olan bir durum. Öğretici olan kişinin mesaisi aslında hayatının sonuna kadar devam eder." diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Az bir zamanda olsa değerli müftümüz ile birlikte görev yapma fırsatı buldum. Bu süreçte kendisiyle istişareli çalışarak çok güzel işler yaptık. Kubbede hoş bir sada bırakabilmek gerçekten büyük bir lütuf, büyük bir nimet. İlçe Müftümü Sayın Polat'ın 43 yıllık hizmet hayatında bunu başardığına yürekten inanıyoruz. Devletimiz ve milletimiz için önemli bir görev ifa eden Sayın Polat'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında ailesi ile beraber mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ederim" dedi. - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:28 Kaynak: İHA
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