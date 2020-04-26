Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Horoz, vatandaşları uyardı - Son Dakika

Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü uzman Dr. Duygu Horoz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Horoz, yaptığı yazılı açıklamada, kendilerinin görev başında olduğunu, vatandaşın sağlığını korumak için çalıştıklarını belirtti.

Sosyal mesafe ve korunma tedbirlerinin önemli olduğunu aktaran Horoz, şunları kaydetti:

"Tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneden taburcu olan ve hastaneye yatışı gerekmediği düşünülen tüm hastalar 14 gün boyunca evde izole olmalıdırlar. Hastaneye yatışı gerekmediği düşünülen 50 yaş altı, kliniği hafif ve koronavirüsün ağır seyretmesine neden olabilecek hipertansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği veya bağışıklık yetmezliği gibi risk faktörleri olmayan olası veya kesin koronavirüs vakaları, semptomlar düzelene kadar uygun tedavi başlanarak evde takip edilmelidir. Evde takip bu hastalar için en uygun yöntemdir."