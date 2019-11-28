Son Dakika Haberleri: Melikgazi İlçesinde Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı Düzenlendi
Son Dakika Güncel Melikgazi İlçesinde Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

Melikgazi İlçesinde Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı Düzenlendi

7 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İldem Polis Merkezi Amirliği koordinesinde huzur toplantısı düzenlendi.

Melikgazi İlçesinde Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı Düzenlendi, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İldem Polis Merkezi Amirliği koordinesinde huzur toplantısı düzenlendi.


Güvenlik hizmetlerine toplumun katılım ve desteğini alarak farkındalık oluşturmak, güvenlik ve asayiş konularında vatandaşları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Melikgazi İlçesinde 2019 yılı 7. Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı düzenlendi


Genç Kaymek Toplantı Salonunda İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Coşkun başkanlığında düzenlenen toplantıya; İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birim görevlileri, kurum ve kuruluş temsilcileri, mahalle muhtarları, esnaflar, site apartman görevlileri ve mahalle sakinlerinden oluşan 130 vatandaş katıldı.


Toplantıya katılan kurum ve kuruluş temsilcileri ve katılımcılara genel güvenlik, asayiş konuları, yaya ve trafik güvenliği, göçmen konusu ve diğer asayişe yönelik konular hakkında sunumlar yapıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:32 Kaynak: İHA
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