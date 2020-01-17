Melikgazi ilçesinde sosyal tesis ve pazar yeri yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi ilçesinde sosyal tesis ve pazar yeri yapılacak - Son Dakika

Melikgazi ilçesinde sosyal tesis ve pazar yeri yapılacak

7 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Eskişehir Bağları bölgesinde sosyal tesis ve pazar yeri yapacaklarını bildirdi.

Melikgazi ilçesinde sosyal tesis ve pazar yeri yapılacak, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Eskişehir Bağları bölgesinde sosyal tesis ve pazar yeri yapacaklarını bildirdi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Eskişehir Bağları bölgesinde yapılacak çalışmalar için incelemede bulunarak, hayata geçirecekleri sosyal tesis ve pazar yeri alanı hakkında vatandaşlara bilgi verdi.


Bölgenin ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini, bu bölgedeki 3 mahallenin eksiklerinin giderilmesi için çalışma yapacaklarını belirten Palancıoğlu, "Danışmet, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerimizin bulunduğu Eskişehir Bağları bölgemizdeyiz. Özellikle Selçuklu Mahallesinde bulunan ve bu bölgeye hitap edecek pazar yerini, yaz itibariyle yenileyeceğiz. Alt katı meyve ve sebze pazarı olarak hizmet verecek, üst katı da sosyal tesis olacak. Özellikle bayanların eğitim alacağı atölye çalışmaları yapacakları güzel bir merkezi bu bölgeye kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları ile işbirliği içinde çalışıldığını vurgulayan Palancıoğlu, bölgeye gerekli hizmetleri getireceklerini kaydetti.

Mustafa Palancıoğlu, Eskişehir, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları
Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:47:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Melikgazi ilçesinde sosyal tesis ve pazar yeri yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]