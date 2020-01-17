Melikgazi ilçesinde sosyal tesis ve pazar yeri yapılacak - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Eskişehir Bağları bölgesinde sosyal tesis ve pazar yeri yapacaklarını bildirdi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Eskişehir Bağları bölgesinde yapılacak çalışmalar için incelemede bulunarak, hayata geçirecekleri sosyal tesis ve pazar yeri alanı hakkında vatandaşlara bilgi verdi.



Bölgenin ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini, bu bölgedeki 3 mahallenin eksiklerinin giderilmesi için çalışma yapacaklarını belirten Palancıoğlu, "Danışmet, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerimizin bulunduğu Eskişehir Bağları bölgemizdeyiz. Özellikle Selçuklu Mahallesinde bulunan ve bu bölgeye hitap edecek pazar yerini, yaz itibariyle yenileyeceğiz. Alt katı meyve ve sebze pazarı olarak hizmet verecek, üst katı da sosyal tesis olacak. Özellikle bayanların eğitim alacağı atölye çalışmaları yapacakları güzel bir merkezi bu bölgeye kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları ile işbirliği içinde çalışıldığını vurgulayan Palancıoğlu, bölgeye gerekli hizmetleri getireceklerini kaydetti.