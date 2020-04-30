Melikgazi ilçesinde üstyapı çalışması sürüyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, İldem Fatih Mahallesi'nde asfalt ve kaldırım çalışması yaptı

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

Palancıoğlu, vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını ve ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Bu kapsamda İldem Fatih Mahallesi'nde 2 kilometre kaldırım çalışması yaptıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"7 ayrı bölgede asfalt, kaldırım ve hafriyat temizliği çalışmalarımız devam ediyor. Melikgazi Belediyesi olarak durmadan, hijyen kurallarına dikkat ederek işlerimizi yapıyoruz. Havalar ısınıyor. İnşallah havaların ısınmasıyla da virüs salgını azalacak. Rabbim kısa zamanda bizleri bu virüsten kurtarsın inşallah. İlçe sınırlarımız içerisindeki mahallelerimizin eksikliklerini tamamlamaya devam edeceğiz. Belirlenen plan ve program kapsamında, merkez ve kırsal ayırımı yapmadan her mahallede gereken hizmet ve çalışmaları yapacağız."