Melikgazi İmar Müdürlüğünde Hafta Sonu ve Gece Mesaisi
1 saat önce
Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, İmar Müdürlüğünün hafta sonu ve gece mesaisi yaparak imar planlarındaki uygulamalarda vatandaş, müteahhit ve arsa sahiplerinin mağduriyetini önlemek amacı ile çalışma yaptığını söyledi.
Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
, İmar Müdürlüğünün hafta sonu ve gece mesaisi yaparak imar planlarındaki uygulamalarda vatandaş, müteahhit ve arsa sahiplerinin mağduriyetini önlemek amacı ile çalışma yaptığını söyledi.
İmar planlama çalışmasını çok önemsediklerini ve çünkü planlı yapılaşmanın ilk şartının imar planlarındaki uygulamaların yerine getirilmesi gerektiğini belirten Başkan Büyükkılıç,"Kentleşme sürecinde imar planları çok önemlidir. Çünkü bir şehir planlanırken geleceğe ve nüfusun yoğunluğuna göre planlanmaktadır. Bunun dışında yapılacak uygulamalar gecekondulaşmaya, plansız yapılanmaya yol açar. Bu açıdan ekiplerimiz tam kadro çalışmaktadırlar. Bunun için hafta sonu ve gece mesai yaparak firmaların ve proje müelliflerinin ruhsat dosyalarının yetişmesi için İmar Müdürlüğümüzde çalışan personelimiz tarafından uygulamaları değerlendirdiler. Ayrıca İmar Barışı için başvurularda yardımcı oldular" dedi.
Başkan Büyükkılıç, gayretli iyi niyetli Melikgazi
İmar Müdürlüğü ekibine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:18 Kaynak: İHA
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