Melikgazi ışıl ışıl - Son Dakika
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Melikgazi ışıl ışıl

7 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde yer alan mahallelerde trafo merkezlerinin tahsis edildiğini söyledi.

Melikgazi ışıl ışıl, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde yer alan mahallelerde trafo merkezlerinin tahsis edildiğini söyledi.


Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri'de kesintisiz enerjinin taşınmasının gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, büyüyen ve her geçen gün planlı bir şekilde gelişen Melikgazi'nin aydınlık ve ışıl ışıl olmasında belediye yatırımların büyük katkısı olduğunu kaydetti.


Melikgazi ilçesinin aydınlatılmış sokakları, caddeleri, parkları ve mahalleri ile 24 saat yaşayan ve hizmet veren bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları açıkladı:


"Bölge şehir Kayseri bir cazibe merkezidir. Bu nedenle Kayseri'nin yarısına hizmet veren Melikgazi ilçemizde aydınlatmaya büyük önem veriyoruz. Belediye olarak trafo merkezlerine alan tahsisi yapıyoruz. Melikgazi ilçemizin parkları, caddeleri, sokakları, mahalleri kısacası her alanı ışıl ışıl aydınlık ise bunda Melikgazi Belediyemizin çalışması, hizmetleri ve yatırımları söz konusudur. Belediye Meclisi'nin oy birliği kararı ile Yeşilyurt ve Anbar semtlerinde trafo alanları tahsis edilmiştir. Hayırlı olsun." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:37 Kaynak: İHA
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