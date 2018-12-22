Son Dakika Haberleri: Melikgazi Karla Mücadeleye Hazır

Melikgazi Karla Mücadeleye Hazır

7 saat önce

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de olası kar yağışı ile ilgili belediye ekipleri hazır kıta görev başında olduğunu ifade etti.

Melikgazi Karla Mücadeleye Hazır, System.String[]
Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de olası kar yağışı ile ilgili belediye ekipleri hazır kıta görev başında olduğunu ifade etti.

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışının Melikgazi için gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, belediye olarak yoğun kar ve buzlanmaya karşı hazır olduklarını kaydetti.

Olası kar yağışının ulaşımı da olumsuz etkileyeceğini ancak Melikgazi ekiplerinin hazır kıta olarak görevlerinin başında beklediğini belirten Başkan Büyükkılıç, özellikle eğimli yollar ile Kış turizm merkezi Erciyes Dağı Yolunda greyder ile tuz serpme araçları bulundururken, tuzlama ekiplerinin de hazır olduğunu bildirdi.

Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi ilçesinde kış şartlarında ulaşımın güvenli ve seri olması amacı ile Kasım ayında planlama yapıldı. Daha önce organize ve koordine edilen ekipler vardiya usulü çalışma yapacaklardır. Özellikle ana cadde ve bulvarlar da, eğimli yollarda tuzlama çalışmaları önem arz etmektedir" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:58 Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Melikgazi, Güncel
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