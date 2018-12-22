Melikgazi Karla Mücadeleye Hazır

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de olası kar yağışı ile ilgili belediye ekipleri hazır kıta görev başında olduğunu ifade etti.

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de olası kar yağışı ile ilgili belediye ekipleri hazır kıta görev başında olduğunu ifade etti.



Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışının Melikgazi için gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, belediye olarak yoğun kar ve buzlanmaya karşı hazır olduklarını kaydetti.



Olası kar yağışının ulaşımı da olumsuz etkileyeceğini ancak Melikgazi ekiplerinin hazır kıta olarak görevlerinin başında beklediğini belirten Başkan Büyükkılıç, özellikle eğimli yollar ile Kış turizm merkezi Erciyes Dağı Yolunda greyder ile tuz serpme araçları bulundururken, tuzlama ekiplerinin de hazır olduğunu bildirdi.



Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi ilçesinde kış şartlarında ulaşımın güvenli ve seri olması amacı ile Kasım ayında planlama yapıldı. Daha önce organize ve koordine edilen ekipler vardiya usulü çalışma yapacaklardır. Özellikle ana cadde ve bulvarlar da, eğimli yollarda tuzlama çalışmaları önem arz etmektedir" dedi. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Göztepe, Deplasmanda Ankaragücü'nü 3 Golle Geçti

Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı

Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı

Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi