Melikgazi meclis toplantısında 25 milyon liralık yatırım kararı - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında, 25 milyon liralık 7 yatırımın hayata geçirilmesi kararı alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı meclis toplantısında yaklaşık 25 milyon liralık yatırım bedeli olan 2 sağlık ocağı, 2 okul, 1 cami, 1 Kuran kursu ve 1 sosyal tesisin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeni yatırımları bir biri ardına hizmete geçireceklerini belirtti.

Meclis toplantısında önemli kararlar aldıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlığım döneminde aldığımız en önemli kararlardan biri bu rekor 7 yatırım kararı oldu. İnşallah bu kararlarımızı çok yakında Melikgazi'de hayata geçireceğiz. Asli görevimiz olmayan sağlık ocağı, okul, cami, kuran kursu yapımı gibi yatırımları vatandaşlarımızın konforunu artırmak, ihtiyaçlarını gidermek için hayata geçiriyoruz. Toplamda 25 milyon liranın üzerinden büyük bir yatırım Melikgazi'de hayata geçecek. İlçemize, şehrimize hayırlı olmasını dilerim."