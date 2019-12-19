Melikgazi, metruk binalardan temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi, metruk binalardan temizleniyor - Son Dakika

Melikgazi, metruk binalardan temizleniyor

7 saat önce

Melikgazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan güvenlik, görüntü ve çevre kirliliği açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Melikgazi, metruk binalardan temizleniyor, System.String[]

Melikgazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan güvenlik, görüntü ve çevre kirliliği açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.


Keykubat Mahallesinde bulunan virane yapıların yıkıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için, mahallelerimizde tehlike arz eden, terkedilmiş metruk binaların yıkımına devam ediyoruz. Can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları ilgili kurumlarımızla tespit edip, ev sahiplerinden de gerekli izni aldıktan sonra ya da mahalle sakinlerimizin talebi üzerine incelemelerimiz ve yine gerekli izinlerin alımından sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız bizlere bu binalarla ilgili bilgi verirlerse biz de belediye olarak, bir olumsuzluk yaşanmadan çözüm üretebiliriz.2019 yılı içerisinde 105 tane metruk binanın yıkımını yaparak mahallelerimizi daha temiz ve güvenli hale getirdik. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için bu çalışmalarımızı aralıksız devam edecek." dedi.


Melikgazi ilçesinin gelişimine katkı sunacak önemli projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bir yandan ilçemizin imarı ve inşası üzerine emek sarf ederken diğer yandan mahallelerimizde kötü görüntü oluşturan bu tür engelleri de kaldırmaya çalışıyoruz. Bina yıkım çalışmalarında çok titiz davranarak çevreye verdiğimiz rahatsızlığın minimum seviyede olmasına özen gösteriyoruz. Yeni yatırım ve projelerimizle birlikte yepyeni bir Melikgazi inşa edecek, vatandaşlarımızın daha konforlu bir ilçede yaşaması için çalışacağız." diye konuştu. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Son Dakika Haberleri
21:50 Göğsüne saplanan tahta parçasıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
21:50 Elazığ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika
21:50 TBMM Genel Kurulunda tartışma - Son Dakika
21:50 Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika
21:49 Eskişehir'de işçilerden 'toplu sözleşme' eylemi - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:55:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Melikgazi, metruk binalardan temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]