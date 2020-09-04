Melikgazi, Mimarsinan'ın çehresini güzelleştiriyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Mahallesi'nin girişinde geniş çaplı bir peyzaj yaparak yolda genişletme ve yeni asfalt çalışması yapacak.

Sabah erken saatlerde sahada yapılacak çalışmaları inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mimarsinan Mahallemizin girişindeyiz. Buradaki büyük refüjü komple çınar ağaçlarıyla ağaçlandıracağız. Bununla da kalmayacak yolun sağ tarafındaki bu duvar görüntüsünü sarmaşıkla kaplayıp güzel bir peyzaj düzenlemesi yapacağız. Yan yolu ise genişletip asfaltını yapacağız ve giriş güzelleşecek. Dolayısıyla burası komple Melikgazimize yakışır şekilde ağaçlandırılacak. Çevresi değişecek ve insanların göz zevkine hitap edecek. Şimdiden hayırlı olsun." dedi. - KAYSERİ