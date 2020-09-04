Melikgazi, Mimarsinan'ın çehresini güzelleştiriyor - Son Dakika

Melikgazi, Mimarsinan'ın çehresini güzelleştiriyor
Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Mahallesi'nin girişinde geniş çaplı bir peyzaj yaparak yolda genişletme ve yeni asfalt çalışması yapacak.
Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Mahallesi'nin girişinde geniş çaplı bir peyzaj yaparak yolda genişletme ve yeni asfalt çalışması yapacak.
Sabah erken saatlerde sahada yapılacak çalışmaları inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mimarsinan Mahallemizin girişindeyiz. Buradaki büyük refüjü komple çınar ağaçlarıyla ağaçlandıracağız. Bununla da kalmayacak yolun sağ tarafındaki bu duvar görüntüsünü sarmaşıkla kaplayıp güzel bir peyzaj düzenlemesi yapacağız. Yan yolu ise genişletip asfaltını yapacağız ve giriş güzelleşecek. Dolayısıyla burası komple Melikgazimize yakışır şekilde ağaçlandırılacak. Çevresi değişecek ve insanların göz zevkine hitap edecek. Şimdiden hayırlı olsun." dedi. - KAYSERİ
Son Dakika Antalya'da bir kişi, tartıştığı ortağını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den orta saha transferi açıklaması: Taraftarı mutlu edeceğiz Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş Meteoroloji, 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Son dakika: TEM Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı Galatasaray, Leicester City forması giyen Hamza Choudhury'yi gündemine aldı Fenerbahçe, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezen genç kız, hedefini dünya turu olarak belirledi Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş