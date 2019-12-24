Melikgazi Müftüsü Yahya Polat emekli oldu - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 43 yıllık hizmet hayatını tamamlayarak emekli olan İlçe Müftüsü Yahya Polat'ı makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, bu mesleği icra edenlerin sadece kağıt üzerinde emekli olduklarını belirterek, "Öğretici olan kişinin mesaisi aslında hayatının sonuna kadar devam eder. Az bir zaman da olsa değerli müftümüz ile görev yapma fırsatı buldum. Bu süreçte kendisiyle istişareli çalışarak çok güzel işler yaptık." ifadelerini kullandı.

Gök kubbede hoş bir sada bırakabilmenin büyük bir lütuf, büyük bir nimet olduğunu aktaran Palancıoğlu, "İlçe müftümüz Yahya Polat'ın 43 yıllık hizmet hayatında bunu başardığına yürekten inanıyoruz. Devletimiz ve milletimiz için önemli bir görev ifa eden sayın Polat'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında ailesi ile beraber mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ederim." açıklamasında bulundu.