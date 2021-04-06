Melikgazi Belediyesi 50 daireyi yarın satışa çıkarıyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesinin Kazım Karabekir, Anbar ve Küçükali Mahallesi'nde satışa sunulan 50 dairesi için yarın ihale yapılacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mahallelerdeki kentsel dönüşümün hem bölgeye hem de kente değer katacağını belirtti.

Belediye olarak vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"200 bin TL'den başlayan fiyatlarla 2+1 ve 3+1 olarak satışa sunulan dairelerimizle ev sahibi olmak mümkün. Kentsel dönüşüm projelerimiz ile Melikgazi'miz dönüşüyor ve değişiyor. Belediyemizin gayretleriyle mahallelerimiz kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla yepyeni bir vizyona kavuşuyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı 7 Nisan Çarşamba günü saat 13.30'da Melikgazi Belediyemize bekliyoruz. Acil ihtiyaç olan yerlerde depreme dayanıklı, modern ve sosyal donatıya sahip konutlarımız ile Kayseri'nin yeni yüzlerini gün yüzüne çıkarmak için aralıksız çalışıyoruz."