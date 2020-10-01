Melikgazi'nin 'gelece nefes' seferberliği devam ediyor - Son Dakika

2020 yılında ilçede ağaçlandırma seferberliği ilan eden Melikgazi Belediyesi, 15 ila 50 yaş arasındaki devasa ağaçları ilçenin birçok bölgesine dikerek daha yeşil bir Melikgazi için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda 2020 yılında 50 bin ağacı toprakla buluşturduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu fidanlığa yeni gelen ağaçları inceleyerek, "2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştik. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bugün fidanlığımıza yeni ağaçlarımız geldi. Bu kapsamda 7.500 tane ağacımızdan 1000 tanesi şehrimize geldi hemen dikimleri yapılacak. Mazı, meşe, çınar, akçaağaç, dişbudak, dut, süs elması, süs eriği, süs armudu, süs kirazı aldık. Bütün parklarımızı ve ihtiyaç olan yerleri ağaçlandırmaya başladık. Bu yıl içerisinde 50 bin büyük ağacı toprakla buluşturmuş olacağız. Durmadan yorulmadan Melikgazi'yi ağaçlandırmaya devam ediyoruz" dedi. - KAYSERİ