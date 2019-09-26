Son Dakika Haberleri: Melikgazi'nin maç programı belli oldu
Son Dakika Spor Haber

Melikgazi'nin maç programı belli oldu

9 dakika önce

Melikgazi Belediyespor voleybol takımının 2019-2020 sezonunda oynayacağı maçların takvimi belli oldu.

Melikgazi'nin maç programı belli oldu, System.String[]

Melikgazi Belediyespor voleybol takımının 2019-2020 sezonunda oynayacağı maçların takvimi belli oldu.


Bu sezon Türkiye 2.Ligi 3.Grup'ta mücadele verecek olan Melikgazi Belediyespor Voleybol takımının maç programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında Melikgazi Belediyespor'un ligin ilk yarısında oynayacağı 8 maçın takvimi belli oldu.


Lige sahasında 20 Ekim Pazar günü oynayacağı Gezlevispor maçı ile başlayacak olan Melikgazi Belediyespor, ilk yarının son maçını deplasmanda 15 Aralık Pazar günü Aksaray MTAL'e karşı oynayacak.


Melikgazi Belediyespor'un 2.Lig 3.Grup'taki maç programı şu şekilde:


20 Ekim Pazar/ Melikgazi Bel.spor-Gezlevispor (13: 00)


27 Ekim Pazar/ Pema Koleji-Melikgazi Bel.spor (16: 00)


3 Kasım Pazar/ Melikgazi Bel.spor-Ürgüpspor (13: 00)


10 Kasım Pazar/ Develi Bel.spor-Melikgazi Bel.spor (14: 30)


17 Kasım Pazar Melikgazi Bel.spor-Konya B.B.spor (13: 00)


24 Kasım Pazar Silifke İ.Y.-Melikgazi Bel.spor (14.00)


8 Aralık Pazar/ Melikgazi Bel.spor-Tarsus Gençlik (13: 00)


15 Aralık Pazar/ Aksaray MTAL-Melikgazi Bel.spor (14.00) - KAYSERİ

Melikgazi, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim derbide hologram ile sahaya yansıtılacak!
Azerbaycan ekibi Sabah FK, Ümit Özat'ın peşine düştü! Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta geleceği belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:16:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melikgazi'nin maç programı belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]