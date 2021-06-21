Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından tarihi Kayseri Kalesi'nde 241 eserin yer aldığı sanat sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 37 branşta verilen kursa katılanların başta Maraş işi olmak üzere çini, kağıt rölyef, kağıt telkari, ebru, yağlı boya resim, makine işi, seramik şekillendirme, gümüş takı işlemeciliği, cam altı boyama ve halı dokuma gibi 241 çalışması sergide beğeniye sunuldu.

Sergi 24 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Öte yandan KAYMEK tarafından gerçekleştirilen yüz yüze eğitimler başlıyor. 5 Temmuz'da, Kovid-19 tedbirleri alınarak ve sosyal mesafeye kurallarına uygun sınıflarda gerekli hassasiyet gösterilerek yapılacak yüz yüze eğitimler için başvurular alınmaya başladı.

Kocasinan Masa Tenisi Takımı'ndan başarı

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi B Takımı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu 1. Ligi'nde şampiyon oldu.

Play-off grubunda 1. Lig 3. Etap müsabakalarında oynadığı son 7 maçın tamamında galip gelen Kocasinan Belediyesi B Takımı, 27 puanla şampiyonluğu kazandı.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sporcuların kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Başarılarının devam etmesi için tüm sporculara desteklerini artırarak sürdüreceklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Elde ettiği başarılar sayesinde tarihe altın harflerle geçen masa tenisi takımlarımız her defasında bizim gururumuz oluyor. Bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımımız, Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele ediyor ve başarılara imza atıyor. Bundan dolayı hem sporcularımızı hem de onlarla birlikte bu işe emek veren antrenör Kemal Balım ve Halil Adak'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Melikgazi'nin parklarında sabah sporu başladı

Hayatın normalleşmeye başlaması ve yaz aylarının gelmesiyle Melikgazi Belediyesi parklarda spor aktivitesi başlattı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, zorlu geçen salgınla mücadelen sonra evlerinde sıkılan vatandaşlar için spor etkinliği başlattıklarını belirtti.

Vatandaşların profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlayacaklarını aktaran Palancıoğlu, haftanın 6 günü 07.00-10.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinliğe dileyen herkesin katılabileceğini kaydetti.

Spor etkinliği salı, perşembe, cumartesi Germir, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı, Barış Pınarı Parkı'nda, pazartesi, çarşamba, cuma Küçükali, TOKİ, Mimarsinan Bahçelievler Parkı'nda, pazartesi, çarşamba Tavlusun Parkı'nda, salı ve perşembe Yeşilyurt, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ise Alparslan ve Kazım Karabekir Parkı'nda gerçekleştirilecek.