Melikgazi'nin ulaşımda hizmet atağı devam ediyor - Son Dakika

Gesi Mahalle'sinde, yüksek teknolojili araçlarla, en dar sokaklarda bile asfaltlama ve yol ıslahı çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi Gesi'de 3,5 kilometrelik yolda asfalt çalışması yaptı.

1 kilometre uzunluğunda 6 metre genişliğinde yolu bulunan Gesi Kahve Sokak'ta devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "1 kilometrelik 6 metre genişliğinde bir asfalt çalışması yapıyoruz. Bu bölgede özellikle yoğun bir yapılaşma başladı. İnsanlar pandemi ile birlikte bu alanları geçmeye başladı. Dolayısıyla yol ihtiyacı da gerekliydi ve talep vardı. Burada asfalt çalışması yaparak vatandaşlarımızı rahatlatacağız. Melikgazi Belediyesi olarak yoğun bir şekilde asfalta 2021 yılında da devam ediyoruz. Cenabı Allah kaza bela vermesin güzel şekilde burayı kullanmayı nasip etsin. Gesi'de hizmet ağımız devam ediyor. Yeni aldığımız dar sokakları asfaltladığımız asfalt finişerimiz ile dar sokaklarıda hızla asfaltlıyoruz. Gesi'nin bu dönem bayağı rahatlamasını sağlayacağız. Her mahallemizde çalışmalar yaptığımız gibi Gesi'ye de güzel hizmet yapıyoruz. Dolayısıyla Gesi Kahve, Kaleböğrü, İdil, Caner sokak, İlknur sokak olmak üzere toplamda 3,5 kilometre uzunluğunda 6 metre genişliğinde yolda asfalt çalışması yapıldı. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ