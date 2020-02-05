Melikgazi nüfusu ile 43 şehirden daha büyük - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melikgazi nüfusu ile 43 şehirden daha büyük - Son Dakika

Melikgazi nüfusu ile 43 şehirden daha büyük

6 saat önce

TÜİK verilerine göre Kayseri'nin 2019 yılı nüfusu 1 milyon 407 bin 409 olarak açıklandı.

Melikgazi nüfusu ile 43 şehirden daha büyük, System.String[]

TÜİK verilerine göre Kayseri'nin 2019 yılı nüfusu 1 milyon 407 bin 409 olarak açıklandı. Kayseri'nin nüfusu 17 bin 729 kişi arttı. Nüfus artış hızı ise yüzde 12,7 olarak ifade edildi. Kayseri ilçeleri arasından Melikgazi ise ilçeler arasında yine en çok nüfusa sahip olan ilçe olarak, nüfusu 571 bin olarak belirlendi.


Her geçen yıl nüfusu artan Melikgazi'ye hizmetlerinin devam edeceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye 2019 yılı nüfus sayımında 83 milyonun üzerine çıkmış durumda. Cumhurbaşkanımızın her zaman genç nüfusu vurgulamasının sebebi nüfus artışıyla beraber daha güçlü daha kuvvetli bir ülke haline geliyoruz. Melikgazi'de de nüfusumuz 16 bin kişi artarak 571 bin kişi olduk. Şuanda Kayseri nüfusu 1 milyon 400 bini geçti. Bunun 571 bini Melikgazi nüfusuna kayıtlı. Dolayısıyla Melikgazi ilçemiz en kalabalık ilçe oldu. Türkiye genelinde 81 il ile kıyasladığımızda da 43 ilden büyük bir ilçe konumundayız. Görevimizin ne kadar ağır olduğunun bilincinde Melikgazi'mize en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.


Melikgazi ilçesinin Türkiye'de nüfusu 500 binin üstünde olan 20 belediyeden biri olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar ile örnek ve referans gösterilmektedir. Her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olarak at arabası olmayan, el arabaları ile işgal edilmeyen ve tek bir gecekondu bile inşa edilmeyen bir belediye olarak bunun başarısı araştırılmakta, örnek gösterilmekte ve uygulama projeleri istenmektedir. Melikgazi Belediyesi bu başarıyı tesadüfen elde etmemiştir. Bir birikim, kazanç ve dayanışma ile paylaşım sonucu elde etmiştir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Melikgazi, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kurduğu tesisle yılda 1 milyon çekirge ihraç ediyor
Netflix'ten Türkiye kararı: İlk ay ücretsiz uygulaması kaldırıldı Çığ nedir? Nasıl oluşur? Çığ anında neler yapılmalı? İşte tüm detaylar Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:34:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Melikgazi nüfusu ile 43 şehirden daha büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]