Son Dakika Haberleri: Melikgazi personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Haber

Melikgazi personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi

1 saat önce

Kayseri Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince Melikgazi Belediyesinde memur, sözleşmeli memur, daimi işçi ve şirket işçisi statüsünde çalışanlara yönelik olarak hizmet içi eğitim seminerleri verildiğini söyledi.

Melikgazi personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi, System.String[]
Kayseri Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince Melikgazi Belediyesinde memur, sözleşmeli memur, daimi işçi ve şirket işçisi statüsünde çalışanlara yönelik olarak hizmet içi eğitim seminerleri verildiğini söyledi.

Personelin yaptıkları iş ve çalıştıkları ortamlarda sağlık ve güvenlik açısından iş kazaları ve mesleki hastalıklarını önlemek amacıyla yapılması gereken tedbirleri aldıklarını belirten Başkan Palancıoğlu"Önce işçi sağlığı ve güvenliği bizim ilkemizdir. İş sağlığı ve güvenlik kurallarına uymak ve bu şartları yerine getirmek hepimizin asli görevidir. Tüm çalışanlarımıza gruplar halinde hizmet binalarımızda eğitim verildi. Melikgazi Belediye personelimiz zaman zaman bu tür hizmet içi iş güvenliği semineri ile hem bilgilendirilmekte ve bilinçlendirilmektedir. Zaten bu öğretilenler günlük yaşamımızın bir parçasıdır."dedi.

Melikgazi Belediyesi çalışanlarına gruplar halinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda slayt eşliğinde seminer sonrası katılımcılara sertifika verileceğini ifade eden Başkan Palancıoğlu, personele yönelik her türlü konuda hizmet içi eğitimine büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:12 Kaynak: İHA
Kayseri, İşçi, Melikgazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı İş yapmak için buluştuğu Mısırlı genç, 20 bin dolarını böyle çaldı Ekrem İmamoğlu, mesaisine başladı: Prensiplerden vazgeçilmemesi için talimatım var 49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:20:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melikgazi personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]