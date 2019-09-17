Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi, Yaşam İçin Umut Oluyor

Aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve toplumu sağlıklı hayat tarzına teşvik etmek amacıyla kurulan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, beslenme danışmanlığı, fizyoterapi, kanser taramaları, sigara ve madde bağımlılığı gibi bir çok konuda hizmet sunuluyor.



Kayseri'deki 6 merkezden biri olan Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Hilal Yıldız, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetlerin tamamen ücretsiz olduğuna değinerek, "Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin ikinci katında hizmet vermekteyiz. Merkezimizde sigara polikliniği, gebe sınıfı, diyetisyen, kanser taramaları ve çocuk gelişimi gibi birçok hizmet verilmektedir. Dileyen tüm vatandaşlarımız merkezimize başvurarak bu hizmetlerden ücretsiz olarak yaralanabilirler" dedi.



Merkezde hizmet veren Çocuk Gelişim Uzmanı Sümeyra Ünver ise merkezde 0- 18 yaş grubu çocuklara fiziksel, sosyal, duygusal, dil gelişim açısından değerlendirme yapılabildiğini belirterek "Aile hekimlerinin tespit ettiği ya da ailelerinin değerlendirmesini istediği çocuklar bize yönlendiriliyor. Bizde 'Agte' ve 'Denver' gibi dikkat ve öğrenme testlerimizden hangisine uygunsa onu yapıyoruz. Kardeş kıskançlığı, alt ıslatma, parmak emme, okul korkusu, ders çalışmak istememe, ya da anne baba tutumları konusunda çocuklara genel bir danışmanlık hizmeti verebiliyoruz. Okul dönemi başladığı için okul eğitimlerine de başlayacağız. Kreş eğitimleri, Kur'an kursu eğitimlerine başlayıp halkı bilgilendirmeye çalışacağız. Anneler buraya gelmek istiyorlar ama çoğu babalar çocuğumda bir sıkıntı yok, ben zaten doğru davranıyorum düşüncesinde olduğu için engelliyor. ya da çevre engelliyor. Burada çocuklarla sadece bire bir konuşmuyoruz. Oyun oynuyoruz, resim çiziyoruz, birlikte hikaye anlatıyoruz. Danışmanlığı aileleri tanıtabilirsek onlara bunu kabul ettirebilirsek geri dönüşlerimiz çok olumlu oluyor. Mesela tuvalet eğitimi konusunda çok güzel geri dönüşümler aldık. Bezini bırakmayan 6 yaşında olan bir çocuğumuz vardı. Burada vermiş olduğumuz danışmanlık hizmeti sonrasında aile bize telefon açarak teşekkürlerini iletti. İsteyen herkes herhangi bir ücret veya kayıt sistemi olmaksızın merkezimize başvuru yapabilir" ifadelerini kullandı.



Diyetisyen olarak görev yapan Ahmet Avcı ise "Vatandaşlarımıza diyet danışmanlığı ve diğer tedaviler ile ilgili hizmetler sunuyoruz. Diyet tedavisi ve beslenme ile ilgili danışmanlık hizmeti almak tüm vatandaşlarımıza kapımız açık. Merkezimize başvuran vatandaşlarımıza her türlü yardım ve kolaylığı tamamen ücretsiz bir şekilde sunuyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ