Özhaseki ve Palancıoğlu otopark ve park yapılacak yeri denetledi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, otopark ve park yapılacak yeri denetledi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özhaseki ve Palancıoğlu yerine otopark ve park yapılacak olan Hunat Mahallesi'ndeki Dedeman Ortaokulu'nu denetleyerek bilgi aldı.

Özhaseki, denetimde, okulun yerine yapılacak proje ile şehir merkezinin ihtiyacı olan rahatlamanın yaşanacağını belirtti.

Şehrin sorunlarına yönelik yeni projeler üretmek gerektiğini aktaran Özhaseki, "Bu okulun öğrencisi çok azdı. Milli Eğitim Bakanımız ile görüşerek proje için onay aldık. Dedeman başka bir yeni ve daha nitelikli okula taşınacak. Kayseri'nin yeni bir ihtiyacını daha çözecek ve buradaki sıkıntılı durum ortadan kalkacak, merkez nefes alacak. Gece gündüz Kayseri için koşturan başkanlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Başkan Palancıoğlu da Melikgazi Belediyesi olarak projeleri bir bir hayata geçirmeye çalıştıklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Dedeman okulumuzun yerine park ve otopark yapıyoruz. 6 bin metrekare alanı bulunan ve ömrünü tamamlayan Dedeman Ortaokulu'nu yıkarak altını 3 katlı yeraltı otoparkı, üstünü yeşil bir park ve parkın içine de Selçuklu Anıtı yapacağız. Aynı zamanda okulun hemen yanındaki Nazım Toker İlköğretim Okulu'nun taş binasını da koruyarak görsel sanatlar sergi salonu ve atölyeler haline çevireceğiz. Bu alan çok merkezi bir yer olduğu için büyük bir otopark alanı ortaya çıkmış olacak ve Selçuklu Anıtı'nın etrafında törenlerin, programların düzenlendiği bir alan meydana gelecek."