Melikgazi Taekwondosunun yıldızı parlıyor - Son Dakika
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Melikgazi Taekwondosunun yıldızı parlıyor

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Projesi kapsamında olan Anadolu Yıldızlar Ligi Şampiyonası'nda Melikgazi Belediyespor Kulübü taekwondo sporcuları, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek.

Melikgazi Taekwondosunun yıldızı parlıyor, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Projesi kapsamında olan Anadolu Yıldızlar Ligi Şampiyonası'nda Melikgazi Belediyespor Kulübü taekwondo sporcuları, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek.


3 Altın 1 Gümüş 1 Bronz madalya kazanılan şampiyonada Talha Burgu, Efe Öztürk ve Hatice Sap şampiyon olurken, Tuğçe Karakoç Kayseri ikincisi, Göktuğ Özmen üçüncüsü oldu. Sporcular Mart ayında yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonasında Melikgazi Belediyespor Kulübünü temsil edecekler.


Kayseri'de düzenlenen ve 4 gün süren Anadolu Yıldızlar Taekwondo Turnuvası'na Kayseri'deki takımların katıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Müsabakanın devamında birbirinden çekişmeli ve başarılı müsabakalar çıkartarak gelecekle alakalı umut vadeden Melikgazi Belediyespor Kulübü sporcularımız Furkan Ardıç, İlkay Efe Öztürk, Talha Burgu, Elif Atik, Zeynep Doğa Süel, Hatice Sap, Tuğçe Karakoç, Aslı Nur Alkan, Büşra Çavdar, Ahmethan Gölpınar, Recep Eren Taşdemir, İbrahim Göktuğ Özmen 6 altın, 1 gümüş, 5 bronz madalya kazandılar. Bu başarının ardından kulüp sporcularımız Mart ayında Sivas'ta yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası'nda Kayserimizi temsil edecek. Anadolu Yıldızlar Ligi Şampiyonasının 3. gününde ise taekwondo sporcularımızdan Zeynep Doğa Süel ve Elif Atik Kayseri şampiyonu olurken Aslı Nur Alkan ve Büşra Çavdar üçüncü oldu. Gençlerimizi bu başarılarından dolayı kutluyor, ailelerini ve hocalarını tebrik ediyorum. Sporcularımız kendilerine verilen emeği hiçbir zaman boşa çıkarmadılar. Almış oldukları başarılar ile göğsümüzü kabartıyorlar. Kendileriyle gurur duyuyoruz." dedi. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
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