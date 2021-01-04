Son dakika haber: Melikgazi Belediyesi, tarihin önemli şahsiyetlerini animasyonla anlattı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında tarihin önemli şahsiyetlerini anlatan animasyon filmleri sosyal medya takipçilerine sunduklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, kısıtlama günlerinde insanların evlerinde keyifle izlemeleri için güzel bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Bu süreçte Türk tarihinin önemli şahsiyetlerini anlatan animasyonları vatandaşlarla paylaştıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihimizdeki kahramanlarımızın, padişahlarımızın hayatlarının animasyonu tiyatrosu, sinema filmi, şiirini, o olayı anlatan müzik eserini ortaya koyamazsak çocuklarımız kendi tarihinden habersiz yaşar. Biz de bu kapsamda Kültür Bakanlığı ile güzel bir işe imza attık. 25'e yakın çalışma hazırladık. Belgesel-animasyon tarzındaki bu yapımda Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Nizamülmülk, Mimar Sinan gibi tarihimize mal olmuş önemli şahsiyetlerimiz yer aldı. Türk milleti zengin ve köklü bir geçmişe sahiptir. Geçmişimizi anlarsak geleceğimizi doğru ve güzel planlayabiliriz. Bu kapsamda hazırlamış olduğumuz değerli şahsiyetleri anlatan animasyonları hafta sonu kısıtlamasında vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Biz çok sevdik. Sosyal medya hesaplarımızdan yayınladığımız animasyonları halkımız da çok sevdi. Gençlerimizin ecdadını unutmaması ya da geçmişi hakkında bilgi edinmesi adına güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmalarımızın inşallah devamı da gelecek."