Melikgazi tiyatro salonu yenileniyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi hizmet binası içinde bulunan tiyatro salonunda yenileme çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tiyatro salonunda yapılacak düzenlemeyle belediye sosyal, kültürel ve sanat çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Eski tiyatro salonunu çok amaçlı hale getirerek başta sinema, tiyatro ve konser gibi çeşitli sosyal etkinliklerde kullanılabilecek bir altyapıyla yenilediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, salonun yeni yüzüyle yakın zamanda misafirlerini ağırlayacağını belirtti.

Engelli vatandaşlar için de yeni bir alan oluşturduklarını anlatan Palancıoğlu, "Yapacağımız yeni salonumuz konserlere, sergilere ve oyunlara ev sahipliği yapacak. Gelen talepler doğrultusunda konferans ve tiyatro salonumuzu kiraya da vererek kültür ve sanat etkinliklerinin sergilenmesine imkan tanıyoruz. İnsana yatırımın en değerli yatırım olduğu düşüncesiyle hareket ederek birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet ve proje üretiyoruz. 300 kişi kapasiteye sahip olan tiyatro salonunda inşaat çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.