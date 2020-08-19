Melikgazi Voleybol Takımı antrenmanlarına devam ediyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı sabah ve akşam olmak üzere haftanın 6 günü aralıksız bir şekilde antrenmanlarını sürdürüyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Karşılaşmalar için fikstür belli oldu. 1. Lig erkekler kategorisinde mücadele edecek olan voleybol A takımımızın grubu belli oldu. Büyük başarılara imza atan voleybol takımımız hem kondisyon hem de teknik antrenmanlarını sürdürüyor. Takımımız gayet istikralı bir şekilde kazanmaya odaklandı. A grubunda yer alan takım ilk maçını 10 Ekim Cumartesi günü Konya'da Büyükşehir Belediyespor ile yapacak. Kendilerine başarılar dilerim" dedi.

Takım antrenörü Kadir Aydın ise 1. Lige fırtına gibi girmek istediklerini söyleyerek, kondisyon antrenmanlarının devam ettiğini teknik antrenmanlara ağırlık vereceklerini belirtti. - KAYSERİ