Son Dakika Haberleri: Melikgazi Voleybol Yıldız Takımı Kayseri Şampiyonu
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Melikgazi Voleybol Yıldız Takımı Kayseri Şampiyonu

7 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, azmin, disiplinli çalışmanın ve takım ruhunun vermiş olduğu sonuç ile Melikgazi Belediyespor Voleybol takımının tüm rakiplerini yenerek Kayseri Şampiyonu olduğunu söyledi.

Melikgazi Voleybol Yıldız Takımı Kayseri Şampiyonu, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, azmin, disiplinli çalışmanın ve takım ruhunun vermiş olduğu sonuç ile Melikgazi Belediyespor Voleybol takımının tüm rakiplerini yenerek Kayseri Şampiyonu olduğunu söyledi.


Melikgazi Belediyespor'un final maçında Kayseri Anayurt Final Takımını 3-0 yendiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Gençler istekli, sporu seviyorlar ve bu işin hakkını da veriyorlar. Melikgazi Belediyesi olarak biz imkan tanıyoruz. Destek oluyoruz. Sporcularımız da bir takım olarak bizlere şampiyonluğu hediye ediyor. Başta genç oyuncularımız olmak üzere Antrenör Şahin Kabul'u kutluyorum." dedi.


Melikgazi Belediyespor'un 2020 yılının Mayıs ayında yapılacak olan Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor'un adeta salon sporlarının başarı merkezi ve şampiyonların adresi olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, voleybol, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:24 Kaynak: İHA
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