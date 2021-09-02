Melikgazi yaz kursları büyük ilgi gördü - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi'nin yaz tatilini faydalı geçirmeleri için başlattığı yaz kursları sona erdi. 8-13 yaşında çocukları kapsayan yaz kurslarında spordan müziğe, el sanatlarından zeka oyunlarına kadar birçok alanda eğitim verildi.

Melikgazi Belediyesi'nin sosyal tesislerinde çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli ve faydalı geçirebilmesi için yaz kursu başlattıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "8-13 yaş aralığındaki tüm gençlere yaz kursu başlattık. 5 Temmuz'da başlayan yaz kurslarımız sona erdi. 10 tesiste 8 alanda 48 branşta 2 bin 755 öğrenciye eğitim verildi. Bu büyük bir başarı. Spor, yabancı diller, müzik ve gösteri sanatları, bilişim teknolojileri, el sanatları, geleneksel oyunlar ve zeka oyunları, kişisel gelişim ve eğitim, mutfak becerileri alanlarında birçok öğrencimiz eğitim aldı. Çocukların sanat, spor ve bilim eşliğinde arkadaşlarıyla daha kolay iletişim kurabilmesini sağlamakla birlikte, verilen kültürel ve sanatsal eğitimler ile okuma, soyut düşünme yeteneklerini kapsayan bilişsel becerilerinin gelişmesini de desteklemekte. Yaz kurslarımızda çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onların vakitlerini değerli ve dolu dolu geçirmelerini amaçladık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Çünkü kurslarımıza çocuklarımızın ilgisi oldukça yüksekti. Çocuklar bu kurslarda kendi ilgi alanına göre eğitim aldı. Arkadaş edinerek sosyalleşiyor ve kendilerini faydalı yönde geliştiriyorlar. Kurslarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ