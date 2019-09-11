Melikgazi yaz kursları sona erdi

Melikgazi Belediyesi bünyesinde 18 sosyal tesiste yaz boyu devam eden yaz kursları sona erdi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki dönem şeklinde yapılan yaz kurslarından 11 bin öğrenci eğitim aldı.

Birinci dönemde 13 alan, 54 branşta 9 bin öğrenciye eğitim verilirken, ikinci dönem de ise yine 13 alanda, 34 branşta, yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim verildi.

Yaz döneminde açılan 13 farklı alanda 11 bin öğrenciye eğitim verildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Her öğrencimizin sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunması için gayret gösteriyoruz. Kurslar sayesinde çocuklarımız yaz tatillerini kaliteli geçirdiler. Birçok branşta öğrencilerimize dersler sunduk. Çok güzel bir süre geçirdik. Öğrencilerimiz hem kişisel yeteneklerini keşfederken hem de yeni arkadaşlıklar edindi. MELMEK yaz kursları öğrencilerimizin zihninde iyi bir yer edindi. Yaz kurslarımıza katılan çocuklarımızı ve eğitmenlerimizi tebrik ediyorum. Anne babalarına da bizlere güvenip, çocuklarını emanet ettikleri için teşekkür ediyorum."

Başkan Palancıoğlu, Melikgazili vatandaşlara yeni çalışmalar ile hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti.