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Melikgazi'ye 6 sağlık merkezi müjdesi

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinde 6 aile sağlığı merkezini hayata geçireceğinin müjdesini vererek, yapılacak olan sağlık tesislerinin alanını yerinde inceledi.

Melikgazi'ye 6 sağlık merkezi müjdesi, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinde 6 aile sağlığı merkezini hayata geçireceğinin müjdesini vererek, yapılacak olan sağlık tesislerinin alanını yerinde inceledi.


İl Sağlık Müdürlüğüne her zaman destek olduklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Bugün il sağlık müdürümüz ve değerli mesai arkadaşlarıyla birlikte Melikgazi Bölgesindeki sağlık yatırımlarını masaya yatırdık. Seçim zamanında mahallelerimizi gezerken vatandaşlarımızın sağlık taleplerini değerlendirmiştik. Bu kapsamda birçok sağlık tesisini Melikgazi'mize kazandıracağız. Talas'ta da görev yaparken yoğun bir sağlık yatırımı hayata geçirmiştik ve vatandaşlarımızın sağlık ihtiyacını gidermiştik. Melikgazi'mizde de vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını gidermek için aynı çalışmalarımız devam edecek" dedi.


Danışmend Gazi, Gültepe, Tınaztepe, Esentepe, Anbar, İldem bölgesinde olmak üzere 6 noktada aile sağlık merkezi yapılacağının müjdesini veren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:


"Belediyelerimiz sağlık yatırımlarının hayata geçmesi için Sağlık İl Müdürlüğü'ne her zaman destek oluyor. Kendileriyle uyum içerisinde çalışıyoruz. Şuanda sağlık merkezlerini yapacağımız yerler için arazi seçimi ve imar durumu düzenlemesi yapılıyor. Yakın zamanda temelini atacağımız birkaç aile sağlığı merkezimiz olacak. Hayırlı olmasını diliyorum. İl Sağlık Müdürlüğümüze gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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