Melikgazi Belediyesi trafiği rahatlatmaya çalışıyor - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şehir merkezi trafiği ve otoparkla ilgili yeni çalışmayı masaya yatırdı.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada ulaşımı daha seri, nitelikli ve güvenli hale getirmek üzere çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Melikgazi'nin trafiği ve otoparklarıyla ilgili yapılan projeleri anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda trafik sayımı yapıldı. Bu çalışmada trafik aksları, trafik ışıkları ve alınacak önlemler ile ilgili tespitler yapıldı. Bu çalışmanın ilk ayağında şehir merkezinde hafta içi ve hafta sonu bütün trafik sayımı yapıldı. Hem bizim düzenlememiz olacak hem de büyükşehir belediyemize önerilerimiz olacak. Düzenli bir otopark sistemi kuracağız. İnşallah yapılan çalışmalarımız sonucunda şehir merkezimizi rahatlatacak bir otopark çalışması olacak. Şehir merkezimizi vaat ettiğimiz gibi tertemiz ve güzel bir hale getireceğiz. Otopark konusunda yoğun bir mesai harcıyoruz. Hayırlı olmasını dilerim."