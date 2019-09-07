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Melikgazi Zabıtalarından Kuruluşlarının 193. yılında esnafa kahve ikramı

57 dakika önce

Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, her yıl Eylül ayının ilk haftasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında çarşı esnafına kahve ikram ederek hayırlı işler diledi.

Melikgazi Zabıtalarından Kuruluşlarının 193. yılında esnafa kahve ikramı, System.String[]

Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, her yıl Eylül ayının ilk haftasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında çarşı esnafına kahve ikram ederek hayırlı işler diledi.


Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yıl dönümü Hunat ve Cami Kebir'de esnaf ziyaret eden zabıta ekipleri esnafa kahve ikram ettiler.


Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde aktif rol aldıklarını belirten Zabıta ekipleri 7/24 halkla iletişim içerisinde olduklarını, güler yüzle, yol gösteren, kendini geliştiren, yenileyen, modern bir anlayışla hareket ettiklerini dile getirerek, "Esnafımızı seviyor, onlarla uyum içinde çalışıyoruz. Belediye sınırları içinde halkın huzuru ve sağlığı konusunda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasına verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğiz. " dediler.


Zabıta Müdürü ve çalışanları Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na kendilerine göstermiş olduğu ilgi, destek ve değerden dolayı teşekkür ettiler. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:22 Kaynak: İHA
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